Os pais dos alunos da Escola Básica Jorge Barradas, em Lisboa, estão indignados com as condições que os filhos encontraram no recinto escolar.



Os encarregados de educação dizem que o barulho e a falta de espaço no interior e exterior impedem que se cumpram as regras de segurança sanitária, e que a aprendizagem também está a ser prejudicada.