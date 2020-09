Jerónimo acusa Marcelo de ser o "Presidente dos poderosos" e não dos "trabalhadores"

Em entrevista à Antena 1, Jerónimo de Sousa acusa Marcelo Rebelo de Sousa de ser o "Presidente dos poderosos" e não dos trabalhadores, acrescentado ainda que o Bloco Central "é um objetico do Presidente da República".

O secretário-geral do PCP criticou o Plano de Recuperação e Resiliência do Governo, apontando a "ausência de respostas imediatas à recuperação económica" do país e admite não aprovar o Orçamento do Estado.

