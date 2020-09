Torre dos Clérigos regista o visitante 5 milhões

O Presidente da República destacou a recuperação importante que o monumento conseguiu num ano marcado por uma grave quebra no turismo, por causa da pandemia.

Também as contas do Estado estão a ser fortemente atingidas, com um défice de 5,4% do PIB no 1º semestre. Marcelo diz que o resultado é mau, mas que fica aquém das previsões mais pessimistas.

Sobre o plano de recuperação e resiliência, Marcelo Rebelo de Sousa sublinha que o documento abrange apenas uma parte da estratégia para os proximos 10 anos e que o país não pode desperdiçar esta oportunidade única. O Presidente da Republica avisa que o país tem de ser ágil na execução dos financiamentos europeus.

Desde que foi reabriu, depois do confinamento, a Torre dos Clérigos recebeu cerca de 145.000 visitantes. Marcelo lembra também a necessidade de conciliar a defesa da saúde pública com a vida cultural e social.