A um ano das eleições autárquicas, o líder do CDS defende que deve existir uma coligação alargada com o PSD, mas, para já, Rui Rio não se compromete com nenhum cenário.

Um dos problemas no entendimento entre os dois partidos poderá ser a recandidatura de Rui Moreira no Porto.

Numa entrevista à SIC Notícias, o líder do PSD já tinha rejeitado também fazer coligações com o Chega! nas próximas eleições autárquicas.