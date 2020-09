Jovem de 23 anos morre após disparos em ação da PSP em São João da Madeira

Uma jovem morreu esta madrugada em São João da Madeira na sequência de ferimentos causados por uma arma de fogo após uma ação da PSP na Avenida do Vale. A Polícia de Segurança Pública já instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da intervenção policial.

Em comunicado, a PSP informa que foi chamada a intervir “devido à existência de vários furtos em viaturas”. Já no local, por volta da meia-noite desta quinta-feira, "os polícias de serviço detetaram uma viatura suspeita a circular na área de ocorrência dos furtos, com as luzes desligadas, parando junto dos veículos estacionados".

Momentos depois, dizem as autoridades, foi "audível o ruído correspondente à quebra de um vidro de uma viatura ali parqueada, indiciando uma prática criminal". Assim, os polícias abordaram os ocupantes do veículo e, durante esta ação, "efetuaram disparos com arma de fogo, em circunstâncias que serão apuradas".

"A viatura suspeita conseguiu fugir do local, sem que fosse possível deter os seus ocupantes", diz ainda o comunicado enviado às redações.

Mais tarde, uma jovem de 23 anos daria entrada no Hospital de São João da Madeira com ferimentos por arma de fogo. Viria a entrar em paragem cardiorrespiratória e a falecer.

A Polícia Judiciária e a Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) já foram informados do sucedido e, ao local da ocorrência, deslocaram-se dos inspetores da PSP.