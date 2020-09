O Presidente da República avisa que o atual contexto nacional é completamente incompatível com crises políticas. Marcelo Rebelo de Sousa deixou avisou o Governo e partidos políticos, na apresentação do documento Ambição Agro 20-30.

Com um governo minoritário, uma esquerda livre de acordos e três Orçamentos do Estado por aprovar, o Presidente da República avisa que não pode passar pela cabeça de ninguém, seja de esquerda ou direita, provocar uma crise política à boleia do orçamento.