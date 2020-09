PSP faz detenções em operação de combate ao tráfico de droga em bairro do Porto

A PSP do Porto está a realizar esta quinta-feira uma operação de combate ao tráfico de droga no bairro da Pasteleira Nova, no Porto, tendo já feito "várias detenções" e apreendido uma "quantidade considerável" de estupefacientes, disse fonte policial.

Segundo fonte da PSP do Porto, nesta operação, que teve início de manhã e que às 10:15 ainda decorria, foram também já apreendidas armas de fogo.

A mesma fonte referiu que os detidos, em número que não precisou, fazem parte de "um grupo bastante ativo de venda direta de estupefacientes".

A operação envolve agentes da polícia de "diversas valências", acrescentou.