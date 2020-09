PSP recupera alegada viatura dos suspeitos de assaltos em São João da Madeira

A PSP recuperou na madrugada desta sexta-feira, no Porto, a viatura usada pelos alegados assaltantes abordados na quinta-feira durante uma operação policial em São João da Madeira, distrito de Aveiro, que terminou com a morte de um dos suspeitos.

Em comunicado, a PSP refere que pelas 01:50, na travessa da Bica Velha, na cidade do Porto, procedeu à recuperação da viatura que esteve envolvida numa ocorrência policial em São João da Madeira.

Na mesma nota, a polícia não faz referência a quaisquer detenções.

Jovem de 23 anos morre vítima de disparo por arma de fogo

Na quinta-feira, a PSP deu conta da morte de uma mulher com cerca de 23 anos, vítima de disparo por arma de fogo, relacionado o caso com uma abordagem a uns suspeitos de assaltos ocorrida em São João da Madeira e em que foram disparados vários tiros pelos agentes policiais.

Segundo a PSP, pelas 00:00 de quinta-feira, os polícias de serviço detetaram uma viatura suspeita a circular numa área onde têm ocorrido vários furtos em viaturas, na Avenida do Vale, em São João da Madeira, "com as luzes desligadas, parando junto dos veículos estacionados".

Momentos depois, de acordo com o comunicado da PSP, os agentes ouviram um ruído correspondente à quebra de um vidro de uma viatura ali parqueada, indiciando uma prática criminal, pelo que abordaram os seus ocupantes.

Durante a abordagem, a PSP diz que foram efetuados vários disparos pelos agentes, mas a viatura suspeita conseguiu fugir do local, sem que fosse possível deter os seus ocupantes.

Cúmplices largaram jovem na porta do hospital

"Posteriormente, deu entrada no Hospital de São João da Madeira uma cidadã com ferimento por arma de fogo, que se supõe estar relacionada com ocorrência descrita", refere o comunicado, adiantando que a mulher entrou em paragem cardiorrespiratória e acabou por morrer no hospital.

A PSP já deu conhecimento destes factos à Polícia Judiciária e à Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI), tendo ainda instaurado um inquérito de âmbito disciplinar, para apurar as circunstâncias que rodearam a intervenção policial.