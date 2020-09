Na zona costeira de Sesimbra, uma ação de recolha de lixo marinho contou com dezenas de mergulhadores voluntários. A ação faz parte de várias outras que decorreram no país e encerra a semana de comemoração do Dia Internacional da Limpeza Costeira.

Em comunicado, a Fundação Oceano Azul refere que as 170 ações de limpeza, que contaram com o envolvimento de 1.250 pessoas, limparam perto de 130 km de costa portuguesa e recolheram 19 toneladas de lixo.