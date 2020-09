Centenas manifestaram-se em Lisboa por melhores salários e fim da precariedade

Centenas de manifestantes saíram este sábado do Rossio em direção ao Terreiro do Paço, com a líder da CGTP - intersindical, Isabel Camarinha, a liderar o cortejo que pede melhores salários e o aumento do salário mínimo.

Palavras de ordem contra a precariedade e os baixos salários marcaram o arranque do desfile, que saiu da praça do Rossio, em Lisboa, já depois das 15:00, sob o lema "Aumentar os salários! Desenvolver o país".

Na resolução da CGTP hoje distribuída, a intersindical reafirma a exigência de um aumento geral dos salários em 90 euros para todos os trabalhadores e de um aumento do salário mínimo nacional para os 850 euros "a curto prazo", entre outras melhorias de condições laborais.