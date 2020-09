Orçamento do Estado 2021. Bloco diz estar disponível para negociar com Governo

Catarina Martins disse que o Bloco de Esquerda está disponível para encontrar com o Governo uma solução para o Orçamento do Estado.

A coordenadora do Bloco garantiu ainda que, se o Executivo aceitar a proposta, não terá de negociar com Rui Rio.

Governo prepara medidas para agradar esquerda

À SIC, fonte do executivo, adianta que algumas das medidas poderão ser concretizadas na próxima semana e, por isso, não será fácil para o Bloco ou para o PCP justificarem um chumbo do Orçamento do Estado.

Presidente da República pressiona PSD a viabilizar Orçamento do Estado

O Presidente da República insiste que não pode haver uma crise política por causa do Orçamento do Estado do próximo ano.

Marcelo Rebelo de Sousa defende que a aprovação deve ser à esquerda, mas sublinha que, se isso não acontecer, o PSD deveria viabilizar o documento.