A quinta edição do termina este domingo. Uma iniciativa que se juntou à "Lisboa Capital Verde Europeia", que usa arte sonora para sensibilizar o público para vários tipos de poluição, com a ajuda do som e de bicicletas.

É a primeira vez que bicicletas estão a ser usadas para medir a poluição no ar em cidade. Uma estreia ao alcance dos mais curiosos, que no final de cada viagem, podem conhecer os dados recolhidos pelos ciclistas.

Um encontro de Arte Sonora, Urbanismo e Cultura Auditiva.