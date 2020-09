Trabalhadores da Avipronto em protesto em frente à Câmara da Azambuja

Os trabalhadores da Avipronto reuniram-se na Praça do Município da Câmara Municipal da Azambuja para exporem o problema de não estarem a receber a totalidade das horas extraordinárias.

A autarquia da Azambuja mostrou-se recetiva e esteve esta sexta-feira reunida com o SINTAB e os trabalhadores. Vai agora avaliar a situação com a Administração da Avipronto.

A empresa fechou em maio, depois de ter sido detetado um surto de covid-19, em que praticamente metade dos trabalhadores ficaram infetados. Agora, o sindicato diz que já surgiu um novo caso durante esta semana.

Para o dia 10 de outubro está agendada uma manifestação no Ministério do Trabalho. Esperam falar com a Ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho, para encontrarem uma solução.