Ministro valoriza diversidade de opções no acesso ao ensino superior

O ministro da Ciência e Ensino Superior considera que tão importante como o aumento de colocados é a diversidade de opções.

Manuel Heitor diz que nas três fases do concurso não haverá cursos sem alunos e acredita que o apoio do Estado vai permirir ter e suportar os necessários alojamentos.

Universidade do Porto tem das médias mais altas

A Universidade do Porto tem uma das notas médias mais altas de acesso ao ensino superior.

O curso mais concorrido foi o de Engenharia e Gestão Industrial, onde o último colocado entrou com 19,1.

Há quatro cursos com média acima de 19 e nenhum é de Medicina

Quatro em cada cinco estudantes que se candidataram ao Ensino Superior entraram na primeira fase. Este ano, há quatro cursos em que a média ultrapassa os 19 valores.

19,13 valores é a média mais alta de acesso ao Ensino Superior e é partilhada por três cursos: foi a nota do último dos 93 colocados no curso de Engenharia e Gestão Industrial, na Universidade do Porto, do último dos 120 novos alunos de Engenharia Aeroespacial e do último a entrar em Engenharia Física Tecnológica, ambos no Técnico, em Lisboa.

O quarto curso com média mais alta é Bioengenharia, no Porto, com 19,1 valores.

Os resultados da primeira fase do concurso foram divulgados na Internet. Pode consultar aqui