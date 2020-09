PJ deteve suspeitos de assalto em Cascais que causou morte a idoso

A Polícia Judiciária (PJ) deteve três homens, dois dos quais suspeitos da morte de um idoso após ter sido agredido na sequência de um assalto à sua residência no início do mês, em Cascais, distrito de Lisboa.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a PJ adianta que na sequência de uma operação policial realizada no sábado foram localizados, identificados e detidos três homens, de 48, 28 e 27 anos, por suspeitas da prática de crimes de roubo agravado, sequestro, homicídio, recetação e detenção de arma proibida.

Dois dos detidos em Cascais, segundo a PJ, terão realizado um assalto este mês no qual um homem de 90 anos morreu após ter sido agredido pelos autores, que o sequestraram a ele e à mulher.

Na altura, fonte da PSP tinha dito à Lusa que o casal de idosos foi assaltado em casa no centro da vila, na União de Freguesias de Cascais e Estoril, sendo que o homem, à chegada das forças policiais, já se "encontrava sem sinais vitais".

A mesma fonte disse também que a mulher, de 88 anos, foi transportada para o Hospital de Cascais, por apresentar ferimentos físicos causados por murros.

Em comunicado, a PJ adianta que "posteriormente aos assaltos, o produto dos mesmos era entregue ao terceiro detido, o qual faz da recetação de objetos furtados ou roubados o seu modo de vida habitual", é referido.

Além das detenções, a PJ apreendeu, entre outros bens, uma elevada quantidade de objetos em ouro, numerário, produto estupefaciente e uma arma de fogo ilegal e devidamente municiada.

"Tal arma foi encontrada no interior de uma viatura utilizada por um dos detidos, o qual possuía ali, também, um par de binóculos para vigiar previamente os alvos e um aspirador em estado novo, com o qual se apresentava à entrada das residências das vítimas, para que as mesmas pensassem que de um vendedor se tratava, assim lhe entreabrindo as portas e facilitando a intrusão", adianta a PJ.