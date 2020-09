Campanha do Electrão paga às escolas pela recolha de pilhas e outros equipamentos

A associação de gestão de resíduos Electrão lançou esta terça-feira a nova edição de uma campanha para promover a recolha de pilhas e resíduos elétricos nas escolas, em que cada escola vai poder receber até 75 euros por tonelada.

Na 10.ª edição da campanha "Escola Electrão", o objetivo é continuar a aumentar a quantidade de pilhas, baterias e equipamentos elétricos usados recolhidos nas escolas durante o ano letivo.

Para isso, a associação responsável pelos sistemas de recolha e reciclagem destes resíduos criou um incentivo à adesão dos estabelecimentos de ensino.

Por cada tonelada de equipamentos elétricos recolhidos, cada escola recebe 50 euros e cada tonelada de pilhas e baterias vale 75 euros, explica a Electrão em comunicado, acrescentando que, além deste valor, as escolas recebem pontos pelas quantidades recolhidas, que depois podem ser convertidos em prémios.

"O ano letivo será marcado pela incerteza, devido à covid-19, mas mais do que nunca a Electrão quer ver crescer os resultados desta ação, não só em relação ao número de escolas envolvidas, mas também no que diz respeito a alunos participantes e, claro, à quantidade de resíduos recolhida", sublinha o diretor-geral da associação, Ricardo Furtado.

Para ajudar na recolha, vão ser disponibilizadas caixas para a recolha de pilhas e de lâmpadas, e cubas para pequenos equipamentos.

Segundo a associação, a campanha "Escola Electrão" já possibilitou, em nove edições, a recolha e envio para reciclagem de cerca de seis mil toneladas destes resíduos nas cerca de 3.400 escolas envolvidas, "o equivalente a mais de metade da Torre Eiffel", comparam.

Na 10.ª edição, a Electrão vai lançar uma nova coleção de livros, "Mini-Aventuras do Electrão", que estará disponível online no site da associação, e vai também criar o desafio "Repórter Electrão", para incentivar os alunos a criar conteúdos criativos que ajudem a promover hábitos de reciclagem.

À semelhança do ano anterior, os docentes vão continuar a receber recursos educativos e o "Quiz Escola Electrão", criado no ano passado, vai contar com uma nova edição.