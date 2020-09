O número de assaltos a carros diminuiu este ano. A PSP diz que pode ser um efeito do confinamento provocado pela pandemia.

Desde o início do ano, e até final de agosto, a PSP registou 2.142 furtos no interior de viaturas em Lisboa e 958 no Porto. Em média, são 267 crimes por mês na zona da capital e 119 na invicta.

A Polícia de Segurança Pública apela aos cidadãos para que não deixem objetos à vista.