Acidente no metro: Medina explica que é "inequívoco" que "responsabilidade é de uma obra da Câmara"

O "lamentável acidente" que ocorreu na terça-feira na linha azul do metro de Lisboa "decorre exclusivamente da responsabilidade de uma obra da Câmara Municipal de Lisboa", começa por esclarecer o presidente da autarquia.

Fernando Medina explica que o acidente "não resulta de nenhum problema na linha de metro" e garante que os túneis do metro são "seguros e sem nenhum risco".

No decorrer de uma obra à superfície foi feito algo que nunca deveria ter sido feito: "Um erro grosseiro que é a perfuração da estrutura do túnel do metro", acrescenta Medina. Que deixa bem claro que "o que correu mal foi na obra à superfície, na obra da Câmara e não há nenhum problema estrutural com os túneis do metro".

Câmara Municipal de Lisboa instaurou um inquérito e Fernando Medina pediu ao bastonário da Ordem dos Engenheiros que designasse um especialista para liderar essa comissão, para "definir o sítio da responsabilidade: se ao nível da conceção do projeto, se ao nível da execução do projeto, se ao nível da fiscalização, ou se até uma combinação destes fatores".

A Câmara de Lisboa, em conjunto com o Conselho de Administração do Metro e o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, está a definir o procedimento de obra, que já foi iniciada, de forma a serem repostas as condições de segurança "o mais rapidamente possível".

Fernando Medina garante que apenas quando essas condições estiverem reunidas túnel do metro irá retomar o normal funcionamento.

VEJA TAMBÉM: