O acidente no túnel de metro da Praça de Espanha aconteceu porque nas obras que decorriam à superfície foi perfurado o topo da galeria, provocando uma derrocada que atingiu uma composição do metropolitano que passava no local.

O bastonário da Ordem dos Engenheiros disse à SIC que a perfuração aconteceu quando estava a ser demolida uma placa em betão, colocada por cima do túnel do metro.