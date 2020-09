CEO Health Fórum. A tecnologia para fazer face aos desafios da saúde

Decorre esta quarta-feira em Lisboa, em versão online, a primeira edição CEO Health Fórum. Uma iniciativa que pretende discutir o futuro da saúde em Portugal e que conta com a parceria da SIC Notícias e do Expresso.

O evento será dividido em "dois momentos", como explica Ana Sofia Marta, vice-presidente, responsável pela área de saúde e administração pública da Accenture Portugal, organizadora do Fórum.

Num primeiro momento, será feito um debate "sobre os temas de inovação e tecnologia digital" na saúde.

A segunda fase contará com a presença "dos principais grupos públicos e privados" de saúde, em que serão discutidos os "desafios e as oportunidades" no contexto atual da pandemia da Covid-19.

Segundo Ana Sofia Marta, "a tecnologia vai desempenhar um papel fundamental" na realização de teleconsultas, por exemplo.