Instaurados sete processos disciplinares a agentes da PSP pela fuga de reclusos de tribunal no Porto

A Inspeção-Geral da Administração Interna instaurou sete processos disciplinares a elementos da Polícia de Segurança Pública (PSP) pela fuga de três reclusos do Tribunal de Instrução Criminal do Porto, em outubro de 2018, pela divulgação de fotografias do momento da detenção.

Em todos eles, foi deduzida acusação e estão agora em fase de defesa.

A 18 de outubro de 2018 três homens, suspeitos de assaltos violentos a idosos na região do Porto, conseguiram fugir do Tribunal de Instrução Criminal, depois de serem interrogados por um juiz que lhes decretou prisão preventiva. Foram apanhados em menos de 24 horas, num parque de campismo de Gondomar.

O Ministério Público pede a condenação a 25 anos de prisão para os irmãos gémeos e um ano de prisão efetiva para o sobrinho.