Passageiros apanhados de surpresa com corte na linha azul do metro de Lisboa

Na estação de metros das Laranjeiras, um dos locais onde o percurso da linha azul foi interrompido, houve alguma confusão durante a manhã desta terça-feira. E até alguns passageiros apanhados de suspresa.

O presidente do conselho de administração do metro indicou que terá mais novidades sobre a situação no túnel do metro durante a tarde desta quarta-feira, após o desenvolvimento das operações do LNEC e a execução de trabalhos preliminares.

"Não me quero comprometer com prazos. São situações específicas, muito em detalhe. Temos de olhar bem ao que se vai fazer. Estamos a trabalhar em pleno. Espero à tarde definir um prazo com mais certeza do que agora", referiu.

Vítor Domingues Santos agradeceu à CP - Comboios de Portugal, à rodoviária Carris e à Fertagus (transporte ferroviário na ponte 25 de Abril) pelo esforço de avisar os clientes e pela disponibilização de meios.

"A Carris disponibilizou os meios possíveis para fazer transbordo. O comboio leva 600/800 pessoas, é normal que haja concentração de pessoas nas paragens. Está a correr dentro do possível em 12 horas montar uma operação deste tipo", disse, acrescentando que as restantes linhas estão a funcionar quase dentro da normalidade.

