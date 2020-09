Ventura acusa Parlamento de impedir debate sobre revisão constitucional

André Ventura acusa o Parlamento de estar fechado às ideias do Chega e de querer impedir o debate sobre a revisão constitucional proposta pelo partido.

Ao início da tarde, o deputado anunciou que vai pedir uma reunião urgente ao Presidente da Assembleia da República para esclarecer o assunto.

Revisão constitucional do Chega prevê castração física de pedófilos

O projeto de revisão constitucional do Chega, entregue esta terça-feira no Parlamento, prevê a remoção dos órgãos genitais a criminosos condenados por violação de menores, algo que em si mesmo encerra dúvidas de conformidade com a lei fundamental.