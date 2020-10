O estudo do ISEG e da EY Parthenon apresenta 45 medidas para melhorar a organização do setor da saúde em Portugal e o seu financiamento.

O Estudo sobre a Organização e o Financiamento do Sistema de Saúde em Portugal faz uma análise do setor nos últimos anos, e apresenta um conjunto de recomendações, entre as quais a criação de um instituto autónomo, capacidade de gestão e execução autónoma das funções de gestão do SNS e do orçamento alocado a esse fim.