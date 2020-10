Médicos de família pedem audição à ministra da Saúde

A Associação de Médicos de Família quer ser ouvida pela ministra da Saúde, Marta Temido, para discutir as dificuldades que existem nos Centros de Saúde.

Em comunicado, afirmam estar preocupados com a situação no outono-inverno e pedem que seja dada a prioridade a doentes com doença respiratória aguda.

Os médicos denunciam também uma sobrecarga de trabalho nos centros de saúde e queixam-se da escassez de recursos humanos e equipamentos.

Além disso, a associação pede que sejam implementadas medidas para simplificar tarefas burocráticas.