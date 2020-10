PS tem 37% das intenções de votos. Chega sobe a quarta força política

Um ano depois das eleições legislativas, o PS continuaria a ser o partido mais votado, com 37% das intenções do voto e com uma vantagem de 10 pontos em relação ao PSD.

O Chega, de André Ventura, passa a ser a quarta força política, à frente da CDU, CDS e PAN.

Na avaliação dos protagonistas políticos, de 0 a 10, o Presidente da República continua na frente, mas desce em relação a fevereiro. Segue-se António Costa, que também cai mas mantém uma nota superior a 5.

Rui Rio é o que mais sobe e.tem agora 4,8, enquanto Catarina Martins mantém a última avaliação.

Nos outros partidos, Jerónimo de Sousa desce, André SIlva, do PAN, sobe e, avaliado pela primeira vez neste estudo, o líder do CDS tem uma nota pouco acima de 3.

André Ventura desce ligeiramente e João Cotrim Figueiredo, da Iniciativa Liberal, mantém-se nos 2,7.