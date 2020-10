Recluso condenado por Rui Rangel contesta acórdão assinado pelo ex-juiz

A cumprir sete anos e meio de cadeia por tráfico de droga, Paulo Duarte quer que o Tribunal suspenda a pena por causa do processo que envolve o ex-juiz Rui Rangel.

O desembargador foi responsável pela condenação, mas a defesa do traficante diz que a acusação do processo Lex mostra que afinal quem decidiu foi a mulher do magistrado.

O recurso de Paulo Duarte pode não ser caso único.

Ainda esta semana, a revista Visão dava conta que a defesa de João Pinto, antigo futebolista, poderá também seguir pelo mesmo caminho, no processo em que acabou por ser o único condenado por crime de fraude fiscal, depois do Tribunal da Relação ter absolvido o empresário José Veiga e os antigos dirigentes do Sporting Luís Duque e Rui Meireles.