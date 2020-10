Costa vai estar presente na homenagem a Amália Rodrigues no Panteão Nacional

O primeiro-ministro, António Costa, vai estar presente na terça-feira, no Panteão Nacional, em Lisboa, na cerimónia de homenagem à fadista Amália Rodrigues por ocasião das comemorações do centenário do seu nascimento.

Segundo o executivo, esta sessão inicia-se pelas 09:30 e, no final das intervenções, está prevista a interpretação instrumental de três temas.

Estes temas. "Meditando", "Com Que Voz" e "Amália", serão interpretados por Gaspar Varela (guitarra portuguesa, sobrinho neto de Amália e que tem 16 anos), Pedro de Castro (guitarra portuguesa), André Ramos (viola) e Joel Pina (viola-baixo).

A abertura oficial das Comemorações do Centenário do Nascimento de Amália Rodrigues teve lugar em Lisboa, em 01 de julho passado, estendendo-se as celebrações durante o ano de 2021.

Desenvolvida no quadro de uma rede de parcerias envolvendo instituições museológicas, arquivísticas, organismos ligados ao setor audiovisual e autarquias, pretende-se com estas comemorações desenvolver "uma cooperação estratégica de salvaguarda e fruição da memória universal de Amália Rodrigues".

O programa das comemorações tem por base programação de organismos sob tutela do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Lisboa.