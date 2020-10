Fenprof pede aumento do financiamento público no Dia Mundial do Professor

No Dia Mundial do Professor, a Fenprof espera que haja um aumento do financiamento público e que as verbas para a educação em Orçamento do Estado correspondam a 6% do PIB.

No que diz respeito à saúde pública, os professores querem ser testados sempre forem detetados casos de covid-19 na escolas onde dão aulas.

Um levantamento efetuado pela Federação Nacional dos Professores indica que há 50 municípios e uma centena de estabelecimentos de ensino públicos e privados em todo o país com casos de covid-19.

Sai também deste encontro de docentes a preocupação com o envelhecimento da classe. Em Portugal, 54% dos professores têm mais de 50 anos e 0,5% têm até 30 anos.