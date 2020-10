Navio atraca no porto de Leixões com três tripulantes clandestinos a bordo

Um navio de carga oriundo de Roterdão, na Holanda, com três tripulantes clandestinos de nacionalidade albanesa a bordo, atracou esta segunda-feira no porto de Leixões, segundo divulgou em comunicado a Autoridade Marítima Nacional.

"Após recebida a informação de que um navio havia atracado com três tripulantes clandestinos a bordo, foram empenhados para o local dois agentes do Comando-local da Polícia Marítima de Leixões para tomar conta da ocorrência e vigiar os tripulantes, a pedido da companhia do navio", pode ler-se no comunicado.