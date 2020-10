Presidente da Transparência e Integridade preocupada com saída de Vítor Caldeira do Tribunal de Contas

A presidente da Transparência e Integridade está preocupada com o afastamento do juiz conselheiro Vítor Caldeira da liderança do Tribunal de Contas.

A saída de Vítor Caldeira da presidência do Tribunal de Contas, comunicada por António Costa via telefone, estará ligada às recentes declarações do juiz conselheiro que criticou as novas regras que o Governo quer implementar para os concursos de obras públicas. Vítor Caldeira disse que abrem portas à corrupção.

Susana Coroado diz que esta e outras mexidas, inclusivamente no Governo, configuram um assalto aos fundos europeus.