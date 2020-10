Apps for Good Portugal recebe prémio internacional da UNESCO

O programa educativo tecnológico em que jovens do 2º ciclo ao secundário criam aplicações para resolver problemas da nossa sociedade, Apps for Good Portugal, acaba de receber o Prémio UNESCO - Hamdan bin Rashid Al-Maktoum de Boas Práticas e Desempenho Exemplar na Melhoria da Eficiência dos Professores. O Apps for Good é um programa internacional educativo tecnológico apoiado por vários parceiros – inclusivamente pelo Ministério da Educação - que decorre em Portugal desde 2014. João Baracho, o diretor executivo do CDI Portugal, juntou-se à Edição da Manhã para falar deste prémio e das aplicações vencedoras este ano (SandSpace e Plastic Free World).