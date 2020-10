Na Universidade de Coimbra começam esta terça-feira as aulas para os novos alunos. Com a chegada dos caloiros é tempo de praxe, que este ano acontece apesar da oposição do presidente da associação académica.

Para além da máscara, a temperatura dos alunos é controlada todos os dias e a Universidade tem um programa de rastreio que realiza 100 testes por dia à comunidade académica.