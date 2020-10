Costa implica Marcelo na não renovação do mandato do presidente do Tribunal de Contas

O primeiro-ministro implica o Presidente da República na não renovação do mandato do presidente do Tribunal de Contas.

António Costa diz que a saída de Vitor Caldeira do cargo segue o critério já usado para a Procuradora-Geral da República. E rejeita que a decisão esteja relacionada com as críticas do tribunal às novas regras da contratação pública.

Veja também: