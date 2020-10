Novo presidente do Tribunal de Contas toma posse esta 4.ª feira     

José Tavares é o novo homem forte do Tribunal de Contas. Foi nomeado pelo Presidente da República depois da proposta do Governo.

A rapidez do nome põe fim à polémica da não recondução de Caldeira, que António Costa garante que foi acertada com Marcelo Rebelo de Sousa.

José Tavares era diretor-geral do Tribunal de Contas. Além disso, foi chefe do gabinete do até aqui presidente. Foi também membro e secretário-geral do Conselho de Prevenção da Corrupção.

Vai tomar posse esta quarta-feira no Palácio de Belém.