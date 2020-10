Sabia que pode reciclar óleo alimentar e ajudar a produzir biocombustíveis? 

Os biocombustíveis são uma alternativa cada vez mais recomendável. Em Portugal, são produzidos sobretudo a partir de óleo alimentar usado.

No entanto, ainda há uma grande quantidade de óleo que não é reciclado e acaba na rede de esgotos e no mar. Um litro de óleo alimentar pode poluir até um milhão de litros de água.

O impacto do setor rodoviário

Por ano, o setor rodoviário emite mais de 16 milhões de toneladas de gases com efeito de estufa só em Portugal. Um número que tem vindo a aumentar, e os reflexos no ambiente e na saúde são cada vez mais visíveis. Todos os anos, a poluição do ar mata milhares de pessoas.

Para atenuar este problema, a União Europeia tornou obrigatório o recurso a biocombustíveis. Produzir estes combustíveis avançados a partir de óleo alimentar usado é uma alternativa sustentável e a mais utilizada no país.