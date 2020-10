Detido homem suspeito de balear mulher grávida em Tomar

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 69 anos, suspeito de ter baleado na segunda-feira uma mulher grávida, de 37, no concelho de Tomar, distrito de Santarém, foi esta quarta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ refere que na sequência da detenção deste homem, que é suspeito do crime de homicídio qualificado na forma tentada, as autoridades apreenderam também a arma utilizada e uma outra de "calibre ilegal".

"Na sequência de altercações ocorridas entre o autor e o filho da vítima, o arguido desferiu um tiro com arma de fogo, numa mulher de 37 anos de idade que se encontra grávida, atingindo-a no tórax. A vítima foi assistida no hospital de Abrantes", descreve a nota.