PJ esteve na Câmara do Funchal no âmbito de uma investigação em curso à autarquia

A Câmara do Funchal informou esta quarta-feira que "está a colaborar com a Polícia Judiciária" numa investigação que envolve o município, referindo que os inspetores estiveram hoje nas instalações da autarquia.

"A Câmara Municipal do Funchal colabora com a PJ em investigação em curso", pode ler-se numa nota publicada no portal de notícias do município funchalense.

O principal município da Madeira, governado pela coligação Confiança (PS, BE, PDR e Nós, Cidadãos!), "informa que está a colaborar com a Policia Judiciária (PJ), no âmbito de uma investigação em curso a várias entidades".

No mesmo documento, menciona que esta investigação foi "suscitada por uma denúncia online que remonta a 2018".

"A autarquia salienta o seu compromisso no sentido de serem apurados todos os factos e de que seja esclarecida cabalmente a denúncia efetuada", declara.

A Câmara do Funchal "reitera a sua total cooperação para tudo aquilo que for necessário, conforme manifestado esta quarta-feira aos inspetores que se deslocaram aos Paços do Concelho", conclui a nota, sem adiantar mais detalhes sobre esta diligência da Polícia Judiciária.