Divulgados hoje os resultados do estudo "O Papel da Escola e dos Educadores"

Devido à pandemia, escolas, professores, pais e também alunos, viram-se perante uma situação nunca antes vivida: o ensino à distância. Muitos pais tiveram que assumir o papel dos professores, ainda que sem os substituir. A iniciativa "Escola Amiga da Criança", em parceria com duas faculdades da Universidade Católica do Porto, desenvolveram um estudo, "O Papel da Escola e dos Educadores", que teve mais de 23.000 participações. Este estudo é apresentado e debatido hoje e, para nos falar sobre as principais conclusões deste trabalho, o psicólogo Eduardo Sá juntou-se à Edição da Manhã.