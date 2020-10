Paulo Campos: "Não tenho nenhuma relação pessoal com José Tavares"

O ex-Secretário de Estado das Obras Públicas Paulo Campos negou ter uma relação intimista com o atual Presidente do Tribunal Constitucional José Tavares.

"Não tenho nenhuma relação pessoal, não tenho nenhuma relação social com José Tavares, nunca tive" (...) naquela altura contactei-o por questões de trabalho".

Paulo Campos garante que "não existe, no processo, nenhuma indicação de proximidade, o que existe é um email que eu envio e em que me despeço com 'um abraço amigo'".

"O processo indica que me dirigi de forma intimista, não diz que sou íntimo ou próximo".

O ex-secretário de Estado das Obras Públicas foi constituído arguido no caso das Parceiras Público Privadas rodoviárias, onde José Tavares é referido por ter ajudado a reformular os contratos de concessão.