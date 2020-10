Marcelo surpreende sem-abrigo que vive há 3 anos debaixo de viaduto no Porto 

Até ao final do mês, o Presidente da República vai voltar ao terreno para fazer um ponto de situação relativamente aos sem-abrigo, que aumentaram com a pandemia do novo coronavírus.

Esta sexta-feira, ao final do dia, Marcelo Rebelo de Sousa visitou de surpresa um homem de 63 anos que vive debaixo de um viaduto na cidade do Porto.

A SIC acompanhou em exclusivo esta visita.

Uma vida e uma cabana

A história de Manuel Fernandes foi contada há cerca de um mês pela Reportagem Especial da SIC.

Manuel Fernandes vive há três anos debaixo de um viaduto no centro da cidade do Porto. Dos vizinhos, fez amigos. E do pouco que tem, ainda tira para ajudar os outros.

Em pleno centro do Porto, Manuel recebe até o correio naquela que é a sua morada, debaixo da ponte