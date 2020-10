Despiste de automóvel faz um morto no Montijo

Um homem de 79 anos morreu este sábado, na sequência do despiste do automóvel que conduzia na Estrada Nacional 4 perto de Pegões, concelho do Montijo (Setúbal), disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

A fonte da GNR indicou que o óbito foi declarado no local e que o homem era o único ocupante do veículo ligeiro de passageiros.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o veículo, após o despiste, foi colidir com um pinheiro.

O alerta, de acordo com o CDOS, foi dado às 15:46, tendo sido mobilizados bombeiros e veículos das corporações de Canha e de Águas de Moura e uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Barreiro, além da GNR, num total de 11 elementos, apoiados por quatro viaturas.