Nas últimas semanas, a Quinta do Ferro, em Lisboa, tem sido notícia pelas piores razões. Um bairro no coração de Lisboa onde há quem viva sem luz, sem água canalizada e sem esgotos.

A SIC acompanhou a vida no bairro durante uma semana. Moradores e proprietários vivem num impasse há várias décadas mas agora a Câmara de Lisboa garante que até ao final do ano irá começar o processo de requalificação. Fechados Sem Chave é a Reportagem Especial deste sábado no Jornal da Noite.