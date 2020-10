Marcelo assume responsabilidade pelas alterações na presidência do Tribunal de Contas

Marcelo Rebelo de Sousa assumiu esta sexta-feira, publicamente, que é o responsável pelas alterações na presidência do Tribunal de Contas.

Revelou ainda que escolheu José Tavares por ser o preferido do presidente do PSD, Rui Rio, e não do primeiro-ministro.

Rio confirmou ontem que foi consultado e que apoiou a escolha de José Tavares, mas sublinhou também que Vítor Caldeira devia ter continuado em funções.