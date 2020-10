Rede 112 e exploração de lítio. Costa e Sánchez apresentam plano transfronteiriço  

António Costa e Pedro Sánchez reuniram-se este sábado na 31.ª Cimeira Luso-Espanhola. O encontro decorreu na Guarda, onde os chefes de estado definiram um plano de desenvolvimento transfronteiriço em várias áreas.

A rede 112

Em caso de emergência numa zona de fronteira, será quem estiver mais perto da ocorrência a responder, independentemente da nacionalidade do serviço de emergência. Uma cooperação que se estende à estratégia digital e energética dos dois países.

Exploração de lítio e hidrogénio

As apostas no lítio e no hidrogénio verde têm gerado contestação em Portugal, mas António Costa conta com o parceiro espanhol para garantir fundos europeus para os projetos de exploração e para uma cooperação clara na discussão do plano de recuperação e resiliência europeu.

Do encontro entre os dois países ficaram de fora questões como a alta velocidade ou a central nuclear de Almaraz, que levou vários manifestantes à cimeira.