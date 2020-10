A Ordem dos Médicos e alguns sindicatos que representam enfermeiros e médicos acusam o Governo de não investir o suficiente nos profissionais de saúde.

A ordem que representa 57 mil médicos recusa que a homenagem do Presidente da República aos quatro profissionais que trataram do primeiro caso de covid-19 no país seja extensível a toda a classe profissional.

Quanto ao Governo, o bastonário mantém as críticas sobre a falta de reforço da capacidade de resposta para o Serviço Nacional de Saúde.