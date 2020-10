Como está o tempo? Temperaturas baixam e há um distrito que desce aos 4ºC

Esta segunda-feira, dia 12 de outubro, poderá contar com o céu pouco nublado ou limpo e vento por vezes forte no litoral e terras altas. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) dá ainda conta de uma pequena descida de temperatura.

A região Norte vai registar um aumento da nebulosidade a partir do meio da tarde, com o final do dia a tornar-se muito nublado em todo o litoral a norte do Cabo da Roca. O vento será moderado a forte nas terras altas até meio da manhã e depois, à tarde, na faixa costeira ocidental.

As temperaturas vão descer poucos graus. Esta segunda-feira Bragança regista a temperatura mínima mais baixa do país, podendo chegar aos 4ºC. Faro é o distrito mais quente, com mínima de 16ºC e máxima de 26ºC.

Como vai estar o tempo até novembro?

Na temperatura média semanal, o IPMA valores abaixo do normal (-3 a 0°C) para todo o território na semana de 12/10 a 18/10.

Nas semanas de 19/10 a 25/10, de 26/10 a 01/11 e de 02/11 a 08/11 não é possível identificar a existência de sinal estatisticamente significativo.