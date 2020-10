O 13 de maio foi assinalado em Fátima sem peregrinos. Esta segunda e terça-feira, na peregrinação do 13 de outubro, as portas do Santuário vão estar abertas.

O Santuário apelou aos que vivem mais longe para ponderarem não ir, evitando o risco de não poderem entrar. A lotação está limitada a seis mil pessoas.

