O desafio de André Ventura para Rui Rio

O líder do Chega quer chegar a um acordo com o PSD. Numa carta aberta publicada esta segunda-feira no jornal "i", André Ventura desafia Rui Rio para aquilo a que chama uma "discussão séria e profunda", dizendo que chegou "o momento de encontrar uma plataforma comum de ação política".

O repto é lançado sobretudo em relação ao projeto de revisão constitucional: Ventura pede a Rio que diga se também concorda, por exemplo, com a redução do número de deputados ou com um agravamento de penas para crimes sexuais e violentos.

O líder do Chega insiste que não quer ser muleta do PSD, mas considera que este Governo vai acabar por cair e que o futuro da governação em Portugal passa "inevitavelmente" pelos dois partidos: Chega e PSD.

