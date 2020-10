Farmácias vão receber vacinas da gripe para administrar gratuitamente a idosos

A segunda fase da vacinação contra a gripe arranca na próxima segunda-feira. Dez mil farmacêuticos e 150 mil idosos vão receber a vacina. Pela primeira vez, podem ser administradas nas farmácias gratuitamente.

Como funciona?

Todas as pessoas com mais de 65 anos podem ser vacinadas gratuitamente nas farmácias da sua área de residência que reúnam condições para vacinar. É a primeira vez que as farmácias recebem vacinas do contingente do Serviço Nacional de Saúde.

Os encargos vão ser assumidos pelas autarquias que adiram a este plano de vacinação. Mais de uma dezena de concelhos já aderiram.